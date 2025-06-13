Galatasaray'da rota Djordje Petrovic!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray'da, transferde rota Djordje Petrovic'e döndü.
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Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasında yer alan Andriy Lunin için Real Madrid ile temasa geçti ancak İspanyol ekibini satın alma opsiyonlu kiralık formülüne ikna edemedi.
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Uğurcan Çakır transferinde de çeşitli engellerin bulunması nedeniyle rota şu anda Sırp kaleci Djordje Petrovic’e çevrilmiş durumda.
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Geçtiğimiz sezonu Fransız temsilcisi Strasbourg’da geçiren Petrovic, bonservisi Chelsea’de bulunmasına rağmen İngiliz kulübünün A takım planları arasında yer almıyor.
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Ancak Chelsea oyuncudan tamamen vazgeçmiş değil.
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Galatasaray, Petrovic’i 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.
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Öte yandan Chelsea’nin oyuncu için belirlediği bonservis beklentisi ise 22 milyon Sterlin, yani yaklaşık 25.8 milyon Euro seviyesinde.
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Galatasaray yönetimi, Sırp kaleci dışında Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez’in durumunu da yakından takip ediyor.
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Transfer sürecinde birçok alternatif üzerinde çalışan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.
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