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        Haberler Magazin Şener Şen'den açıklama: Oyunculuğu bıraktı mı? - Magazin haberleri

        Şener Şen'den açıklama

        Şener Şen, oyunculuğu bıraktığına dair çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 17:30 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:33
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        Şener Şen'den açıklama
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        Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyununun ardından evine girerken görüntülenmişti.

        Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullanmıştı.

        Şener Şen'in bu açıklamaları, 'oyunculuğu bıraktığına' dair haberlerin basına yansımasına neden oldu.

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        'Zengin Mutfağı' ile 40 yıl sonra ilk kez bir tiyatro oyunu için sahneye çıkan Şener Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyunculuğu bırakmadığının mesajını verdi.

        "YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE..."

        Şen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

        Usta oyuncunun, "Yeni projelerde buluşmak dileğiyle" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

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        #Şener Şen

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