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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu

        Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. İşveren ikinci yıl ise ilk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam teklif etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:09
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        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
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        Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. İşveren ikinci yıl ise ilk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam teklif etti. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi 2025 - 2026 yıllarını kapsıyor.

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kamu zam teklifine yönelik "Bu tekliflerin müzakere edilebilir olmadığını anlatacağız. Toplu sözleşmeler konusunda bizi sıcak bir yaz bekliyor" ifadelerini kullandı.

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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