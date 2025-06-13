Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. İşveren ikinci yıl ise ilk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam teklif etti. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi 2025 - 2026 yıllarını kapsıyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kamu zam teklifine yönelik "Bu tekliflerin müzakere edilebilir olmadığını anlatacağız. Toplu sözleşmeler konusunda bizi sıcak bir yaz bekliyor" ifadelerini kullandı.

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.