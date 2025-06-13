Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!
Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan ve Avrupa kulüplerinin listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli belirlendi.
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Galatasaray’ın son 3 sezonda kazandığı şampiyonluklarda önemli rol oynayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
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Çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken milli futbolcu, İngiltere, İtalya ve Almanya’dan ciddi ilgi görüyor.
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Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın ilgilendiği Barış Alper’i, West Ham United uzun süredir yakından takip ediyor.
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Serie A’nın köklü kulüplerinden Inter de milli oyuncunun durumunu yakından izlerken, Bundesliga temsilcisi RB Leipzig de listesine Barış Alper’i eklemiş durumda.
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Galatasaray cephesinde ise oyuncunun geleceğiyle ilgili net bir karar alınmış değil.
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Başkan Dursun Aydın Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Barış gidecek mi?” sorusuna, “Yok yok, nereye gidiyor?” şeklinde yanıt vermişti.
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Teknik direktör Okan Buruk da Barış Alper’in kadroda tutulmasından yana ve oyuncunun satılmasını istemiyor.
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Ancak Barış Alper Yılmaz’ın İngiltere’de oynama hayali bulunduğu biliniyor.
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Bu nedenle transferde son kararı genç oyuncunun vereceği ifade ediliyor.
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Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Barış Alper için 30 milyon Euro’nun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.
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Transferin seyrini hem oyuncunun kararı hem de kulüplerin teklifleri belirleyecek.
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