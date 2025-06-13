İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor

İsrail ordusu, İran'ın beklenen yanıtının başladığını işaret etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail topraklarına yönelik füzelerin ateşlendiği bildirildi.

Füzelerin engellenmesi amacıyla hava savunma sistemleri devreye girerken, İsrail vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.

İran'ın füze saldırısı sonrası, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den dumanlar yükseldi.

İran basını, ikinci dalga füze saldırısının da başladığını duyururken, Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili "İntikamımız yeni başladı. Büyük bedel ödeyecekler." şeklinde konuştu.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise İsrail'de çok sayıda ABD vatandaşı yaşadığı gerekçesiyle İsrail hava savunmasına destek verdiğini ifade etti.

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak ateşlediği füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği duyuruldu.

İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Haberde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı ve isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemek için çalıştığı vurgulandı.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail itfaiye ve kurtarma ekiplerinin Tel Aviv bölgesinde isabet alan üç yerde yangın söndürme çalışmaları yürüttüğü, halkı tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu ayrıca, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, şimdilik sığınaklardan çıkılabileceği ancak sığınıkların yakınlarında durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden, füzelerin isabet ettiği noktaların görüntüleri ve konum bilgilerinin internette paylaşılmaması "İran'ın bu kayıtları takip ederek saldırı kapasitesini artırabileceği" uyarısı yapıldı.