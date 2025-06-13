İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
İsrail ordusu, İran topraklarından İsrail'e yönelik füze ateşlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, füzelerin engellemesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ifade edildi. İran'ın füze saldırısı sonucu 7 nokta isabet aldı. İsabet alan noktalardan en az birinin İsrail'in başkenti Tel Aviv'de olduğu aktarıldı. İsrail basını ise saldırı sonucu 35 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusu, İran'ın beklenen yanıtının başladığını işaret etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail topraklarına yönelik füzelerin ateşlendiği bildirildi.
Füzelerin engellenmesi amacıyla hava savunma sistemleri devreye girerken, İsrail vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.
İran'ın füze saldırısı sonrası, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den dumanlar yükseldi.
İran basını, ikinci dalga füze saldırısının da başladığını duyururken, Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili "İntikamımız yeni başladı. Büyük bedel ödeyecekler." şeklinde konuştu.
Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise İsrail'de çok sayıda ABD vatandaşı yaşadığı gerekçesiyle İsrail hava savunmasına destek verdiğini ifade etti.
7 KİŞİ YARALANDI
İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak ateşlediği füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği duyuruldu.
İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
The Times of İsrael, 35 kişinin yaralandığını bildirirken, 1 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.
İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.
İkinci dalganın ardından üçüncü dalga füze saldırısının da başladığı bildirildi.
İSRAİL GECE SALDIRDI
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.
SAVUNMA BAKANLIĞINA YAKIN NOKTA VURULDU
İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti.
İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı ve isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Haberde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemek için çalıştığı vurgulandı.
İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.
İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail itfaiye ve kurtarma ekiplerinin Tel Aviv bölgesinde isabet alan üç yerde yangın söndürme çalışmaları yürüttüğü, halkı tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.
İsrail ordu radyosu ayrıca, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını aktardı.
İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, şimdilik sığınaklardan çıkılabileceği ancak sığınıkların yakınlarında durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden, füzelerin isabet ettiği noktaların görüntüleri ve konum bilgilerinin internette paylaşılmaması "İran'ın bu kayıtları takip ederek saldırı kapasitesini artırabileceği" uyarısı yapıldı.
İSRAİL UYARI SİRENİ ÇALAN BÖLGELERİ PAYLAŞTI
İsrail ordusu, füze saldırısı sonucu uyarı sireni çalan bölgeleri paylaştı.
İRAN HAVASI SAHASI KAPALI OLACAK
İran, hava sahasının yarın saat 14.00’e kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.
Buna göre, ülkenin hava sahasının yarın saat 14:00'e kadar uçuşlara kapalı olacağı belirtildi.
Fotoğraf: AP