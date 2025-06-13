Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Transfer Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!

        Uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'dan sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılan Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu. Uruguaylı file bekçisinin, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 23:04 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Efsane olduğu Galatasaray ile yollarını ayıran Fernando Muslera'nın yeni kulübü belli oldu.

        • 2

          Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Muslera, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

        • 3

          Haberde, Uruguay ekibi Penarol'dan aynı süre için ancak daha düşük bir maaşla teklif alan Muslera'nın Estudiantes'e 'evet' dediği belirtildi.

        • 4

          Lazio'dan 2011'de Galatasaray'a transferi sonrası Türkiye'de forma giydiği 14 yıl boyunca birçok başarı elde eden Fernando Muslera, aynı zamanda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

        • 5

          Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

        • 6

          Muslera, Galatasaray formasıyla 8 lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa kazandı.

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        Macron'dan itidal çağrısı
        Macron'dan itidal çağrısı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Habertürk Anasayfa