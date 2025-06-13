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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal - İş-Yaşam Haberleri

        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından "Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:50
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        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki hava sahasıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.

        Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.

        Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

        Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.

        Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

        THY'DEN YOLCULARA İLAVE HAKLAR

        Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle seferleri iptal edilen İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e gidecek yolculara ilave haklar tanındığını duyurdu.

        Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Değerli yolcularımız; İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Haziran 2025-20 Haziran 2025 (dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye ve Ürdün seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 20 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 15 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

        İlgili uygulamaların sadece THY tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı aktarılan duyuruda, bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

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