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        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdün'den Gazze'ye yardım taşıyan 3 TIR devrildi: 2 ölü, 2 yaralı | Dış Haberler

        Ürdün'den Gazze'ye yardım taşıyan 3 TIR devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

        Ürdün'den Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 3 askeri TIR'ın başkent Amman'ın batısındaki Ölü Deniz bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu 2 asker öldü, 2 asker yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 07:07 Güncelleme: 24.06.2024 - 07:08
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        Ürdün'den Gazze'ye yardım taşıyan 3 TIR devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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        Ürdün ordusunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyunun parçası olan 3 askeri TIR'ın dün devrildiği belirtildi.

        Başkent Amman’ın batısındaki Ölü Deniz bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin içinde bulundukları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için insani yardım göndermeye devam edileceği ifade edildi.

        Ürdün hükümetine bağlı Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu verilerine göre Amman hükümeti, aralık ayından bu yana Gazze Şeridi’ne 2 bin 110 insani yardım TIR'ı gönderdi.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISINDA 2 SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANI ÖLDÜ

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze’deki sivil savunma teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları dün Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki bir kliniği hedef aldı.

        Saldırıda 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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        #haberler
        #ürdün
        #gazze
        #israil
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