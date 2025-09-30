Habertürk
        Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü

        Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü

        Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:32
        Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü
        Geçtiğimiz haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu'nu kaybeden Uraz Kaygılaroğlu, bu kez de babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun ölümüyle sarsıldı.

        Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu; "Biriciğim babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi, yarın (1 Ekim) ikindi vakti Balıkesir Paşa Camii'nden kılınacak namaz ile Başçeşme Mezalığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

        #Uraz Kaygılaroğlu

