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        Ünye'de Yeni Kadınlar Plajı'na özel havuz projesi

        Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kadınlara özel açık havuz projesinde çalışmalar başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:29
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        Ünye'de kadınlara özel havuz projesi
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        Ordu'nun Ünye Belediyesi, kadınlara özel açık havuz projesini başlattı.

        Ünye Belediyesi tarafından Çınarsuyu mevkisinde yapımı tamamlanan ve 2024 Temmuz ayında hizmete açılan Yeni Kadınlar Plajı'ndaki tesis içerisinde başlatılan açık havuz projesi yaz aylarında denizin müsait olmadığı günlerde kadınların yüzme imkanından faydalanmasını sağlayacak.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Karadeniz ikliminin yaz aylarında da olsa sezonda yağış alabildiğini ve bu nedenle böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Geçen yaz hizmete açtığımız yeni kadınlar plajı oldukça fazla rağbet gördü. Sadece ilçemiz değil, bölgemizden misafirlerimizi ağırladığımız tesisimizde yüzme imkanından vatandaşlarımızın sonuna kadar faydalanabilmesi için açık yüzme havuzu projemizi başlattık. Bu yaz sezonunuzda hizmet alarak Yeni Kadınlar Plajımızı bu anlamda da tam kapasiteli bir hale getireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

        Ünye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeni Kadınlar Plajı'ndaki 30 bin metrekarelik alanı kapsayan tesis, kafeterya, giyinme odaları, ıslak zeminleri, duşlar, özel plajı, cankurtaran hizmeti, mesire alanları, çocuk oyun alanları ve otopark gibi çok sayıda hizmeti içerisinde bulunduruyor.

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