2014 yılında gösterime giren ve oldukça ilgi gören Unutursam Fısılda filminin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi. İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu...

UNUTURSAM FISILDA KONUSU NEDİR?

Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanık birisidir. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Hümeyra – Hatice/Ayperi

Işıl Yücesoy – Hanife

Köksal Engür – Erhan

Farah Zeynep Abdullah – Hatice/Ayperi (gençlik)

Kerem Bürsin – Erhan (gençlik)

Mehmet Günsür – Tarık (gençlik)

Gözde Cığacı – Hanife (gençlik)

Gürkan Uygun