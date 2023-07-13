Ünlülerin kilo vermek için kullandığı o yöntem! İşte Hollywood diyetinin zararları!

HOLLYWOOD DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hollywood diyeti özellikle hamileler, kronik hastalıkları olanlar, diyabet hastaları için oldukça tehlikelidir. Bu diyet içerisinde kırmızı et, unlu mamuller, şeker, yağ, baklagiller tüketilmemelidir. Akşam son yemek 18.00'da olmalıdır ve bu saatten sonra besin alımı yapılmamalıdır. Sütlü, kremalı kahveler ve alkol tüketilmemelidir. Günde en az 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Diyet dört hafta boyunca aralıksız yapılır. Bu diyette günden en fazla 1500 kalori alınır. Bu dört hafta içerisinde 12-15 kilo verdiren diyette sıvı tüketimi fazla olur.