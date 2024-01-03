Ünlülerin AVM turu
Televizyon, müzik ve spor dünyasının ünlü simaları alışveriş turu yaparken objektiflere yansıdı
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ARDA TURAN
Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, tek başına geldiği alışverş merkezinde bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra bir restoranda yemek yiyerek günün yorgunluğunu atan Arda Turan, yanına gelen futbolseverlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN
‘Avatar’ lakabıyla tanınan milli boksör Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ve küçük çocukları Aslan ile Zenia ile objektiflere yansıdı. Sporcu "Herkes için güzel bir yıl olmasını diliyorum, özellikle milletimiz için çok güzel bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.
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MELİSA DÖNGEL
Melisa Döngel, kız kardeşi Elif Döngel ile objektiflere yansıdı. Oyuncu, "Herkese iyi yıllar diliyorum, güzel bir sene bizleri bekliyor" dedi.
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MERT FIRAT
Oyuncu Mert Fırat da yeni yıla evinde girdiğini söyledi. Fırat, "Ailemle birlikte evde yeni yıla girdik, onlarla vakit geçirmek her şeyden daha güzel" dedi.
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MERVE BOLUĞUR
Merve Boluğur, arkadaşıyla birlikte yemek yedi. Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp eğlenceli halleriyle objektiflere poz veren Merve Boluğur, "Yeni yıldan öncelikle bol para diliyorum, daha sonra huzur ve aşk ise birlikte gelsin, umarım 2024 tüm güzellikleri ile gelir" ifadelerini kullandı.
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PINAR DENİZ
Pınar Deniz, "Herkesin yeni yılını kutluyorum, yeni yıl bizlere güzellikler getirsin" dedi. Oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.
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TEOMAN
Rock Müziği’nin başarılı isimlerinden Teoman, "20 gün tatilim var bu süreci spor yaparak geçiriyorum, sahne enerjisi için fit olmak şart. Saatlerce süren sahneler yorucu olabiliyor" ifadelerini kullandı.
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YUSUF GÜNEY
Şarkıcı Yusuf Güney, "Doğduğum eve dönüyorum, önümüzdeki hafta Londra’ya taşınacağım, orada dijital platformlara içerik üreteceğiz ve single çıkaracağım" dedi. Güney, "Artık buralardan sıkıldım. Son alışverişlerimi yapıyorum, temelli Londra'ya döneceğim" ifadelerini kullandı.