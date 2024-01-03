ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN



‘Avatar’ lakabıyla tanınan milli boksör Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ve küçük çocukları Aslan ile Zenia ile objektiflere yansıdı. Sporcu "Herkes için güzel bir yıl olmasını diliyorum, özellikle milletimiz için çok güzel bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.