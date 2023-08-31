Ünlüleri ilgilendiren nafaka açıklaması
Eşlerin boşandıktan sonra yaşadıkları nafaka sorununa Adalet Bakanlığı el attı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Tunç'un açıklaması, eşleriyle nafaka sorunu yaşayan ünlüleri de yakından ilgilendiriyor
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Eşlerin boşandıktan sonra yaşadıkları nafaka sorunlarının giderilmesi için Adalet Bakanlığı, yeni bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: Özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa... Boşanma, tazminat, nafaka sorunlarınlarıyla ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı."
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Adalet Bakanlığı'nın nafaka sorunuyla ilgili olarak gündemine aldığı çalışma, başta Cem Yılmaz, Burak Sergen, Serdar Ortaç, Mustafa Sandal ve Ufuk Özkan olmak üzere ünlüleri de yakından ilgilendiriyor. Zira; Yılmaz, Sergen ve Özkan her fırsatta nafakanın hem yüksek hem de süresiz olmasından yana bir hayli dertli.
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Cem Yılmaz - Ahu Yağtu
Cem Yılmaz, 10 Mart 2012'de evlendiği Ahu Yağtu'dan 31 Aralık 2013'te boşanmıştı. Yılmaz, boşandıktan sonra eski eşiyle nafaka krizi yaşadı. Cem Yılmaz'ın nafakayı, 10 bin dolardan mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından Yağtu, karara itiraz etmiş ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu
Ahu Yağtu’nun itirazını kabul eden İstinaf Mahkemesi, nafakayı tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.
İkilinin Kemal adında bir çocukları bulunuyor.
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Burak Sergen - Işıl Sergen
Burak Sergen de 2018'de anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen ile nafaka krizi yaşayan isimlerden. 19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu olan Burak Sergen, nafakayı ödemekte zorlandığını söylemişti. Bu duruma isyan eden Sergen, üç ay hapis cezası aldığını açıklayarak eski eşine tepki göstermişti.
Mağdur olduğunu dile getiren 62 yaşındaki oyuncu, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim; beş kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının hacizi çocuğuma ve eski eşime verildi. Eğitim, spor giderleri, tatil giderleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve nafakayı hep yatırdım. Protokole göre nafaka bir sene sonra artıyor. Eğitim konusunda anlaşamadık. Bir sene içerisinde üç okul değiştirip, çocuğu sınıfta bıraktırdı. Bu eğitimde anlaşmazlıktır. Bana sorulmadan kafasına göre hareket ediyor ve bilgi vermiyor, sonrasında öğreniyorum" demişti.
Oğlu için tüm fedakarlıkları yaptığını ancak eski eşinin iyi niyetini suistimal ettiğini dile getiren Burak Sergen, aynı zamanda "Londra'ya tatile gidiyorlar, faturası bana geliyor, Bodrum'a gitmiş faturası bana geliyor. Hani ortak karar verilecekti, protokolde böyle yazıyor. İtiraz kabul edilmezse cezamı çekeceğim mecburen. Çocuğum için girer üç ay yatarım ama çocuğa bunu nasıl açıklayacaksınız? 'Babanı hapse gönderdim' mi diyeceksin? Bütün çalıştığımı, mal varlığımı nafakayı ödemek için kullandım. Hapse gireceğim için korkuyorum. Meslek hayatımı da tehlikeye atıyorum. Tüm bunları oğlum için göze alıyorum. Bunu da söylemeyecektim ama nafaka ödemek için kredi çekip, yine ödedim. Bodrum'da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım" ifadelerini kullanmıştı.
Nisan 2021'de koronavirüse yakalanan ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, "Covid-19 döneminde ağır bir hastalık geçirdim. Buna rağmen yine setlere gittim. Sırf nafaka ödeyebilmek için çalıştım. Nafaka 70 bin TL'ye çıktığı için ödeyemedim. Çünkü ödeyecek durumum yok. Mahkeme kararıyla 20 bin TL'ye çekilirse ödeyeceğim, kaçmıyorum ki!" diyerek sitemini dile getirmişti.
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Ufuk Özkan - Nazan Güneş
Ufuk Özkan 2005'te evlendiği Nazan Güneş ile 2022'de yollarını ayırmıştı. Özkan, hastanede yattığı dönemde eski eşinin kendisini arayıp aramadığı yönündeki soruya şöyle cevap vermişti: Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var. Ufuk Özkan ile Nazan Güneş'in Eren adında bir çocuğu bulunuyor.
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Serdar Ortaç - Chloe Loughnan
Serdar Ortaç, 2014'te nikâh masasına oturduğu Chloe Loughnan'dan 2019'da boşanmıştı. Anlaşmalı olarak ayrılan ikili, boşandıktan bir süre sonra nafaka krizi yaşamıştı.
Pandemi döneminde eski eşine nafaka ödeyemeyen Serdar Ortaç, 2021'de haciz kararıyla karşılaşmıştı. Ortaç, Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz gönderdiğini söylemişti.
Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Nafaka diye bir şey yok. Ben kimseye haciz göndermedim. Nereden çıktı, nasıl başladı bilmiyorum. Ben para alamıyorum eski kocamdan. Ben evden çıkarken kıyafetlerimi bile almadım. Ondan araba, ev istemedim. Sadece ‘kıyafetlerimi kargolayıp gönder’ dedim. Onu bile yapmadı. Eşyalarımı bir yere vermiş, dönmedim diye" demişti. Serdar Ortaç ile Chole Loughnan'ın çocukları bulunmuyor.
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Mustafa Sandal - Emina Jahovic
Yaman ve Yavuz adında iki çocukları bulunan Mustafa Sandal ile Emina Sandal, 10 yıllık evliliklerini 2018'de anlaşmalı olarak bitirmişti. İkilinin aralarında hazırladıkları protokolde şunlar yer alıyordu: Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin lira, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.
Fakat Emine Jahovic, geçtiğimiz yıl Mustafa Sandal ile nafaka krizi yaşamış ve eski eşiyle davalık olmuştu. Jahovic, "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" diyerek hemcinslerini savunmuştu.