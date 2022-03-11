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Ünlülerden kar fotoğrafları

Ünlülerden kar manzaraları

İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir sevinçle karşılayan ünlü isimler, çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı

11.03.2022 - 15:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • ALİŞAN

    Kısa bir süre önce aralarındaki buzları eriten şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, kar yağışının keyfini çocuklarıyla birlikte evlerinde çıkardılar. Ünlü çiftten Alişan, beyaza bürünen bahçenin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Gönderisine eşini de etiketleyen şarkıcı, "Romantizmin doruklarındayım." ifadelerini kullandı.

  • BERFU YENENLER

    Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler de çektiği bu fotoğrafı, "Günaydın. Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz." notuyla yayınladı.

  • YASEMİN ŞEFKATLİ

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli de bu fotoğrafı, takipçileriyle paylaştı. 

  • EBRU AKEL

    Sunucu Ebru Akel, sabahın erken saatlerinde çektiği bu kareyi, "Günaydın İstanbul, günaydın Türkiye." notuyla yayınladı.

  • TUBA BÜYÜKÜSTÜN

    Oyuncu Tuba Büyüküstün de İstanbul'da etkili olan kar yağışını evinin balkonunda karşıladı. Büyüküstün, kahvesiyle verdiği bu pozu, "Günaydın." notuyla paylaştı. 

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