BERNA LAÇİN



Cinayetinin arkasında başka şeyler olduğuna inanıyorum! Bu kadar güzel bir kız, üstelik balerin ve bir katil niyeyse çarşı iznine salınıyor ve gidip bu bahar dalı gibi kızı tesadüfen öldürüyor. Ya başka karanlık düşüncelerin kurbanı olduysa? Çok derin araştırılmalı...