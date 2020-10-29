Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

DOĞA RUTKAY KAMAL

'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.' Mustafa Kemal Atatürk... Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun! İlelebet, izinden...