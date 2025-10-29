Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılı, her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kayıtsız kalmadı. Sosyal medya platformları, Atatürk ve Cumhuriyet temalı paylaşımlarla adeta kırmızı-beyaza büründü
Oğuzhan Koç
Ecem Özkaya
Edis Hun: Atam, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Türk insanının ortak duygusu, senin yolunda kararlılıkla ilerlemektir. Biz, senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin çağdaş düşünce ve fikirleri ilelebet savunacağız. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun.
Türkan Şoray: Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından bizlere armağan ettiği 'Cumhuriyet', ulusumuzun yarınlarının garantisidir. Sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle…
Demet Akbağ: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene!