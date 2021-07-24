Ünlüler tatilde

Eşi Halit Ergenç ile tatil rotasını Çeşme'ye çeviren ve üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel'den yeni fotoğraf geldi. Heyecanı büyüyen Korel, plajda verdiği pozu, "Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim, çok şükür." ifadeleriyle paylaşarak, belirginleşen karnını da gözler önüne sermiş oldu.