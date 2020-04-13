Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan'ı tıraş etti. Görgüzel yayınladığı bu kareye, "Selen güzellik salonu...Selen Restauran...Selen Kafe... Selen Sinema salonu...Selen Fitness...Selen Tv...Selen Butik...Selen Spa...Selen Tiyatro e daha bir sürü şey... Hayat gerçekten #evesığarmış yeter ki işte" notunu düştü.