Ünlü Yatırım Holding 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuruda bulundu. Şirket açıklamayı dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı. Bu yılki halka arzından sonraki iki yıl içinde yatırım bankası kurmak istediğini daha önce açıklayan Ünlü Yatırım Holding, haziran ayında işlemler için danışmanlık vermesi için PwC ile anlaşmıştı.

1996’DA KURULMUŞTU

Şirket, Türkiye piyasalarına yatırım yapacak yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmak üzere, İstanbul’da, 1996’da Dundas Ünlü & Co olarak kurulmuştu. Dundas ÜNLÜ & Co, 2002’de Işıklar Menkul'u satın alarak kurumsal finansman faaliyetlerini yatırım hizmetlerinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde genişletmişti. 2012-2013 yıllarında ÜNLÜ & Co marka adı ile yenilenen şirket, yatırım bankası olma yolunda bilanço genişlemesi, yeni fonların kurulması ve MENA bölgesine açılma gibi adımlar atmış; bölgesel genişlemeye ilk adım olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırımlarına odaklı hizmet veren MENA Finans’ı kurmuştu. Bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, 300'den fazla çalışanı ile yerli ve yabancı yatırımcılara, hizmet sunuyor.