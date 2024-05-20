Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin sürücü ile biri çocuk 4 kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, kamyonetten savrulan 18 yaşındaki R.M.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü Tunay A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Şüphelilerden K.N.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheliler işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'ne çıkarıldı.
Genç kızın cenazesi ise Düzağaç Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.