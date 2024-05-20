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        Haberler Gündem İstanbul Silivri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı - En Son Haberler

        Silivri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

        İstanbul'da maddi sıkıntı içerisindeki kişilere borç para verip, karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Rıza A.'nın da bulunduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetenin mağdurları arasında 2022 yılında hayatını kaybeden Psikiyatr Dr. Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde çete üyelerinin toplam 300 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:32 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:02
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        Silivri'de tefecilik operasyonu
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de Tanju Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyeleri, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, para karşılığında da mağdurların taşınmazlarına el koyduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyelerinin tapuya giderek taşınmazların devir işlemlerini yaptırırken, satışın gerçekleştiğine inandırmak için de borçlandırdıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardı. Şüpheliler daha sonra, mağdurlardan hesaplarına aktarılan paraları çekip kendilerine vermelerini istedikleri ve mağdurların da bu paraları çekerek şüphelilere teslim edildiği belirlendi. İstanbul ve Tekirdağ'da Tanju Aksu ve çete üyelerine yönelik yapılan operasyonda aralarında Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Rıza A. ve Tanju Aksu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerde yapılan 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi. Çete üyelerinin yaklaşık 300 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

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        PARAYA SIKIŞAN GÜLTEN DÜMEN TEFECİLERİN KAPISINI ÇALDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilere ve mağdurlara ait yeni detaylar ortaya çıktı. Dosyada mağdur olarak yer alan 2022 yılında vefat eden Psikiyatr Dr. Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu öğrenildi. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşayan ve Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı taşınmaz mülkünü satmak isteyen Gülten Dümen, acil paraya ihtiyacı olunca tefecilerin kapısını çaldı. Dümen ilk olarak Gökhan A. adlı bir kişiye müracaat etti. Gökhan A., Dümen'i Tanju A. adlı çete üyesine gönderdi. Tanju A. da Gülten Dümen'i Emrah E. adlı bir başka kişiye gönderdi. Beyoğlu'nda bulunan söz konusu 5 katlı taşınmaz mülke 30 milyon lira değer biçildi. İddiaya göre Dümen'e 30 milyon lira vereceklerini ileten tefeciler, paranın ancak 8 milyon 77 bin lirasını kadının hesabına aktardı. Şebeke üyeleri daha sonra Dümen'e bu parayı çektirip kendilerine geri vermesini sağladı. Parasını isteyen Gülten Dümen, tefecilerle bir araya geldi. Buluşma yerinde kolundaki marka bir saat ile 10 bin dolar parasının gasp edildiğini iddia eden Gülten Dümen olay sonrası polise giderek dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bu sırada Gülten Dümen'e ait olduğu öne sürülen Beyoğlu'ndaki 5 katlı taşınmaz mülk ise şebeke üyesi Emrah E. tarafından üçüncü kişilerin üzerine geçirildiği anlaşıldı.

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        #Silivri
        #tefecilik operasyonu
        #Gülten Dümen
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