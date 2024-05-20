Şahan Gökbakar: Tebrik etmek lâzım

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Galatasaraylı Şahan Gökbakar, dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında yorum yaptı. Gökbakar, Galatasaray'ın evinde 1 - 0 kaybettiği maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şahan Gökbakar; "Sezonun en kötü Galatasaray'ı, sezonun en iyi Fenerbahçe'si... 10 kişi haksızca bırakıldı ve müthiş top oynadı. Tebrik etmek lâzım. Kaleyi bulan şutun yoksa maalesef kazanamıyorsun. Bu yenilgiyi hak ettik. Üzülmeyin ama bir zahmet Konyaspor ile en kötü berabere kalıp şampiyon olun beyler" dedi.

Fotoğraflar: Instagram