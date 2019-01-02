"AMCAMI SONSUZLUĞA UĞURLADIK"



Müjgan Ferhan Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı, "Amcam Ahmet Vildan Şensoy’u bugün sonsuzluğa uğurladık... Onu tanımış olanların kendini şanslı hissedeceği kadar şahsına münhasır, naif, sevgi dolu bir insanı kaybettik. Güzel gülüşü, hayatla alay eden zekası hep bizimle yaşayacak" paylaşımıyla kötü haberi duyurdu.