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70 yaşındaki New Jersey rock efsanesi Bruce Springsteen'in oğlu Sam Springsteen, itfaiye teşkilatına katılıp, babasından çok farklı bir alanda kariyer yapmaya karar verdi.
Springsteen çifti, önceki gün eğitimini tamamlayıp itfaiyeci olan oğulları Sam Springsteen'in yemin törenine katıldı. Duygusallaştıkları görülen ikili, tören boyunca gözyaşlarına zor hakim oldu.
"GURUR DUYUYORUZ"
Törenin sonunda oğluna sarılan Bruce Springsteen, verdiği röportajda, "Bu gerçekten oğlumun günü. Uzun ve çok özverili bir yıldı. Bugün onun için çok heyecanlıyız. Gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, işin tehlikeleri konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda, "Kendini gerçekten iyi idare edebileceğini düşündüğümü biliyordum" yanıtını verdi. Springsteen, eğitimin kesinlikle kolay olmadığını da dile getirdi.
"KOLAY DEĞİLDİ"
Sam Springsteen ise bir itfaiyeci olmanın zor olup olmadığı sorusunu, "Kolay değildi" şeklinde yanıtladı.
Öte yandan heyecanlı ve mutlu olduğu görülden 26 yaşındaki Sam Springsteen'in 2014 yılında Monmouth İlçe Yangın Akademisi'nden mezun olduğu ve üç farklı istasyonda gönüllü bir itfaiyeci olarak çalıştığı öğrenildi.
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