"KOLAY DEĞİLDİ"

Sam Springsteen ise bir itfaiyeci olmanın zor olup olmadığı sorusunu, "Kolay değildi" şeklinde yanıtladı.



Öte yandan heyecanlı ve mutlu olduğu görülden 26 yaşındaki Sam Springsteen'in 2014 yılında Monmouth İlçe Yangın Akademisi'nden mezun olduğu ve üç farklı istasyonda gönüllü bir itfaiyeci olarak çalıştığı öğrenildi.