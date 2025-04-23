Ünlü rapçi Sefo, deprem anını paylaştı

Marmara Denizi’nde art arda meydana gelen depremler, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. İlk olarak 3.9, ardından ise 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

REKLAM advertisement1

Seyfullah Sağır olarak bilinen ünlü rapçi Sefo, depreme evinde yakalandı. Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sefo’nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

REKLAM

"YILLARDIR EN BÜYÜK KORKUM DEPREM"

Sefo, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem. Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don atlet sokaktayımdır"

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto