Hukuk eğitimiyle birlikte tiyatro ve sinema eğitimi de alan Piyes, bu arada boks da yaptı. Bir ara fuarlarda sunuculuk yapan genç oyuncu, Los Angeles AFI'da 3 sene senaryo ve yönetmenlik, New York'ta ise Actors Studio'da Los Angeles HAW'da oyunculuk eğitimi aldı.