Ünlü oyuncu Bethany Joy Lenz tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı

Lenz süreci "Etrafınızdaki herkese güvenmemenizi sağlamak zorundalar, böylece güvenebileceğiniz tek kişi, her şeyden önce liderler ve grup içindeki insanlar oluyordu. Bu benimle dizideki ekibim arasında derin bir güvensizlik oluşturdu. Onları ne kadar sevsem de temel bir düşünce vardı: Acı çekiyorsam, ıstırap çekiyorsam bu insanların hiçbirine gidemem. Yani inanılmaz derecede yalnız hissediyorsun" diye açıkladı.