Ünlü oyuncu Bethany Joy Lenz tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
One Tree Hill, Dexter ve Pearson gibi dizilerde rol alan ABD'li oyuncu Bethany Joy Lenz, geçmişte 10 yıl boyunca bir tarikatın üyesi olduğunu açıklamıştı. Lenz tarikatta yaşadıklarını ilk kez anlattı.
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ABD'li oyuncu Bethany Joy Lenz, eski dizisi One Tree Hill'in diğer yıldızları Sophia Bush ve Hilarie Burton ile birlikte sunduğu podcast 'Drama Queens'te eskiden tarikata üye olduğunu açıklamıştı.
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Podcastin en son bölümünde Lenz, yazdığı kitabı anlatırken "10 yıldır bir tarikattaydım. Bu süreç ve bundan sonraki 10 yıllık iyileşme hakkında yazmak gerçekten değerli bir deneyim olurdu. Yani anlatacak çok şeyim var" diye konuşmuştu.
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ABD'li site Variety'e verdiği bir röportajda Lenz adını açıklamayı reddettiği tarikat hakkında konuştu.
42 yaşındaki oyuncu, kimliğini gizli tutmasına rağmen, eski dizisindeki rol arkadaşlarının müdahale edip onu 'kurtarmaya' çalıştıklarını söyledi.
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Lenz o döneme ilişkin "Bir süredir hepsi beni kurtarmaya çalışıyordu, bu çok güzeldi ama çok inatçıydım. Yapabileceğim en iyi seçim olduğuna inandığım şeye gerçekten bağlıydım" diye konuştu.
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Ünlü oyuncu tarikata katılımının Los Angeles'ta bir İncil'e yönlik bir gruba dahil olmasıyla başladığını ancak daha sonra tecrit gibi bir sisteme dönüştüğünü belirtti.
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Lenz süreci "Etrafınızdaki herkese güvenmemenizi sağlamak zorundalar, böylece güvenebileceğiniz tek kişi, her şeyden önce liderler ve grup içindeki insanlar oluyordu. Bu benimle dizideki ekibim arasında derin bir güvensizlik oluşturdu. Onları ne kadar sevsem de temel bir düşünce vardı: Acı çekiyorsam, ıstırap çekiyorsam bu insanların hiçbirine gidemem. Yani inanılmaz derecede yalnız hissediyorsun" diye açıkladı.
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Oyuncu, acı verici olarak tanımladığı süreci anlattığı kitabının gelecek yılın başlarında çıkacağını açıkladı.
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* Haberin görseli Associated Press, Shutterstock ve Instagram'dan servis edilmiştir.
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