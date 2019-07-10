"O KADAR SEVDİM Kİ BİR DAHA BIRAKMAK İSTEMEDİM"



Oyunculuk yapmak hiçbir zaman aklımda yoktu fakat ablamın oyuncu, yapımcı ve yönetmen çevresi bu mesleği denemem gerektiği görüşündeydi. Bir gün TRT'de başlayacak bir dizi için teklif geldiğinde bu kez denemeye karar verdim ve o kadar sevdim ki bir daha bırakmak istemedim.