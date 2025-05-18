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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Ahmet Mekin çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Ahmet Mekin çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek

        Yeşilçam'ın usta ismi, 93 yaşındaki oyuncu Ahmet Mekin, yürüyüş yaparken geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırdı. Hastaneye kaldırılan Mekin'in ameliyata alınacağı bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:47
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        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
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        Türk sinemasının usta isimlerinden, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, 1980 yılından bu yana yaşadığı Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir kaza geçirdi.

        Yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışan Mekin, yere düşerek kalça kemiğini kırdı. Hemen Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sanatçının ameliyata alınacağı belirtildi.

        Ahmet Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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        #ahmet mekin
        #selvi boylum al yazmalım

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