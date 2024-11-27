Ünlü isimleri buluşturan davet

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, sevgilisi Hera ve kızı Arya ile birlikte davete katıldı. Doğulu, kızı ve sevgilisiyle birlikte sahne alacak olmanın heyecanını paylaştı. “Arya, amcası Kenan ile de sahneye çıktı. Şimdiden onu yetiştirmeye başladık. Hera da beş senede, beşe katladı, kızım da beş senede beşe katladı. Benden mutlusu yok" diyen Doğulu, hem ailesi hem kariyeriyle gurur duyduğunu belirtti.

Sahnede babasıyla birlikte olmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade eden Arya Doğulu ise “Babam ile aynı sahnede olmak benim için harika bir duygu. O benim arkamda bir güç. Babam ve amcam sahnedeyken ise o enerji dokunulamaz bir enerji” sözleriyle heyecanını dile getirdi.