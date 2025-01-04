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        Haberler Gündem Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

        Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

        Ünlü fenomen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla gözaltına alındı. Murat Övüç, bindiği uçakta başörtüsü takarak seyahat etmiş ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 23:23 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:23
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

        MURAT ÖVÜÇ GÖZALTINA ALINDI

        Ekol TV'nin haberine göre başlatılan soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama iddiasıyla gözaltına alındı.

        NE OLMUŞTU?

        Fenomen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta başörtüsü taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.

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        #murat övüç gözaltı
        #haberler
        #Murat Övüç
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