5 yıllık hapis cezası onandı

28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maltepe’de 23 Şubat 2018 tarihinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.B.Ç., aşırı hız yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in(20) aracına çarpmıştı. Kazada, Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti.
Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Bu kararla yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği 5 yıllık hapis cezasını onayan daire, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
SANIĞIN BABASI HAKKINDA DAVA AÇILDI
İstinaf mahkemesinin onama kararına ilişkin konuşan Büyükölmez ailesinin avukatı Gülçin Elgümüş, “Yaren’in hayatını kaybetmesinin karşılığı olarak bu ceza aileye hiç bir zaman yeterli gelmeyecek, bir yandan bir gencin de hayatı mahvoldu. Bizim tek dileğimiz bu olayın gençlere ve ebeveynlere ders olmasıdır” dedi.
Şikayetleri üzerine sanığın babası E.Ç. hakkında da “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açıldığını belirten Elgümüş, “Tek tesellimiz babanın yargılanacak olması. Ailesi ve biz, bu olaydan en çok ebeveynlerinin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Adaletin yerini bulması için baba hakkındaki davada mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.
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