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        Haberler Bilgi Gündem Üniversitelerin güz dönemi ne zaman başlayacak? Akademik takvime göre üniversiteler ne zaman açılacak, 2024-2025 eğitim yılı ne zaman başlayacak?

        2024 akademik takvimine göre güz dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

        Türkiye genelinde üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi yaklaştıkça, öğrenciler ve veliler merakla akademik takvimleri inceliyor. 2024-2025 eğitim yılı için üniversitelerin kapılarını ne zaman açacağına dair bilgiler yavaş yavaş netleşiyor. Peki, bu yıl üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:02
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        • 1

          Yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar hızla devam ederken, öğrenciler ve veliler üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihini merak ediyor. 2024-2025 akademik yılı ne zaman başlayacak ve üniversiteler kapılarını ne zaman açacak? İşte detaylar...

        • 2

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Üniversitelerin ne zaman açılacağı YÖK tarafından netleştirilmedi. Fakat netleşse dahi her üniversitenin akademik takvimi ve ders başlangıcı farklılık taşıdığından üniversitelerin akademik takvimlerini incelemek önem taşıyor.

        • 3

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS kılavuzunda tercih dönemi için verilen kesin bir tarih yok. Ancak ÖSYM Temmuz ayı içerisinde tercih kılavuzunu yayınlanacağını belirtiyor. Tercih tarihleri ve kaç gün süreceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.

        • 4

          ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI

          Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. Öğrenciler YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapacak.

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