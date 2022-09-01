Üniversitelerin açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite kayıt sürecinin geride kalmasıyla üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl üniversiteler 13 Eylül 2021 tarihinde açılmıştı. Eylül ayına giriş yapılmasıyla üniversitelerin bu sene ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi...