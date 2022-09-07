Üniversite kayıtlarının ve ek tercihlerin tamamlanmasıyla beraber açılış tarihi için gerisi sayım devam ediyor. Üniversiteye yeni başlayacak milyonlarca öğrencinin ne zaman eğitime başlayacağı merak ediliyor. İşte üniversitelerin başlama tarihiyle ilgili detaylar.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ SONA ERDİ Bu yıl sınava giren milyonlarca öğrencinin kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenciler merakla üniversitelerin ne zaman açılacağını bekliyor.

ÜNİVERSİTLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Geçtiğimiz yıl 13 Eylül itibariyle üniversitelerin açılacağı duyurulmuştu. Yeni eğitim ve öğretim yılı için ise henüz net bir tarih henüz belli olmadı. Eğitim ve öğretim yılı akademik takvimleri üniversitelerin yıllık programlarına değişiklik gösterebiliyor. Bu yıl üniversitelerin eğitime Eylül ayının son haftasına doğru başlaması bekleniyor.