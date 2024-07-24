Üniversite tercihinde puan yerine başarı sırasına dikkat edilmeli

Üniversite tercih dönemi, adaylar için oldukça stresli ve karışık bir süreç olabiliyor. Bu dönemde merak edilen konularda doğru bilgilere ulaşmak önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkden, üniversite tercihi öncesinde doğru bilgilere ulaşmanın öğrencilerin ve ailelerin bilinçli kararlar almasını sağladığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yaparken puan yerine başarı sırasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. öğretim üyesi Duygu Kotan Türkden, "Puanlar yıllara göre değişkenlik gösterebilirken, başarı sıralamaları daha gerçekçi veri sağlar. Başarı sırası, adayın sınavdaki performansını diğer adaylarla karşılaştırarak gerçekçi bir değerlendirme sunar ve daha doğru tercihler yapılmasına olanak tanır" ifadelerini kullandı.

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Sınav sonucunda farklı puan türleri ve sıralamaları olması halinde birden fazla puan türüyle tercih listesi oluşturulabileceğine değinen Türkden, tercih yaparken puan türlerine göre sıralama yapılması ve istek sırasının göz önünde bulundurulması gerektiğini, her puan türü için ayrı bir başarı sıralaması olabileceği için sıralamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"BÖLÜMÜ İNGİLİZCE OKUMAK YETKİNLİĞİ ARTIRIR"

Türkden, en az bir yabancı dil bilmenin zorunluluk haline gelindiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Bölümü İngilizce okumak, öğrencilerin mesleki İngilizceye daha hakim olmasını sağlar ve yetkinliklerini artırır. İngilizce eğitim, uluslararası kariyer hedefleyen veya global şirketlerde çalışmak isteyen öğrenciler için büyük bir avantaj sağlar."