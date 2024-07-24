ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandıktan ve adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
Geçtiğimiz hafta Kovid-19'a yakalanan ve bu süreçte karantinada olan ABD Başkanı Joe Biden, iyileşmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Bu, ayrıca Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez kameralara yansıyan görüntüsü oldu. Diğer yandan Biden, bu akşam adaylıktan çekilmesinin ardından ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulunacak
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ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'a yakalanmasının ve başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi.
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Biden, kendini izole ettiği Delaware'den Washington'a döndüğü sırada aracından inip uçağa binerken görüldü.
Araçtan elinde maskesiyle inen Biden, gazetecilerin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorularına el sallayarak ve baş parmağını havaya kaldırarak cevap verdi.
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"HARRIS TRUMP'I YENER Mİ?" SORUSUNU YANITLAMADI
Biden, gazetecilerin, "Sizce Kamala Harris Donald Trump'ı yenebilir mi?" sorularını ise yanıtlamadı.
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ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.
17 Temmuz'da ABD Başkanı Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Delaware'de kendini izole eden Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getireceği kaydedilmişti.
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SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLDİ
Zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanın Biden, 21 Temmuz'da sosyal medya hesabından yayımladığı mektupla seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.
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Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından bu akşam ilk kez canlı yayında kameralar karşısına geçerek son gelişmeler ve yol haritası hakkında Amerikan halkına hitap edecek.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.