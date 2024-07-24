Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur

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Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Bakımevlerine alınıp rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak, bakımevlerinin şartları iyileştirilecek.

Bunu yerine getirmeyen belediyelere verilecek cezalar da artırılıyor. Hayvanlarını sokağa bırakanlara yönelik cezalar da 60 bin TL'ye çıkarılıyor.

"HİÇBİR ZAMAN HEPSİNİN ÖLDÜRÜLMESİ TEKLİF EDİLMEDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi.

REKLAM Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şöyle konuştu: "Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu. Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirmektedir. Yaklaşık 4 milyon başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz. Hiçbir zaman hepsinin öldürülmesi teklif edilmedi. Çözüm bu hayvanların sokaklardan çekilmesi. Sorun sokaklarda sahipsiz köpeklerin olması sorunudur, toplumsal hayatı etkilemektedir. Bunun çözümü bu hayvanların sokaktan çekilmesidir. Tehlike arz edene veteriner onayıyla ötanazi uygulanır. Şehirlerimizde, sokaklarımızda başıboş köpek olmayacak.

UYUTMA TARTIŞMALARI Bu yasanın bir katliam yasası olarak söyleniyor olması anlam veremediğimiz bir husus. Bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. Bu yasa geçtikten sonra sokaklarda hayvan görmeyeceğiz. Hayvanların sahiplendirilmesi için yoğun kampanya yapılsın Bu konuda sorumluluğu olan tüm kurumlar görevini yerine getirecek. Kanunda görevini yerine getirmeyenler için hapis cezası var." ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla müdaceleye ilkişkin de açıklamalarda bulundu. Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, tarla yakılması, izmarit atılması ve mangal yapılması gibi nedenlerle çıktığını belirtti.

Bakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi. Bakan, "Bizim 25 bin arkadaşımız var, onları çok fazla görmeyiz, güvenlik güçlerimiz gibi yeşil vatanı korumak için canlarını hiç sayarlar." dedi. Yumaklı, TUSAŞ'a yaklaşık 5 ton kapasiteli 8 yangın söndürme helikopteri siparişini verdiklerini belirterek, "İnşallah 2028'den itibaren teslimatlar başlayacak." açıklamasını yaptı. ET FİYATLARI Bakan, fahiş et fiyatları ile ilgili de "Hiçbir toleransımız olamaz. Üreticinin faydalanmadığı, tüketicinin de yüksek fiyatla et tüketimine sebep olan bu hususu tolere etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, bitkisel üretim planlamasının eylül ayından itibaren hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar gibi 13 stratejik üründe başlayacağını bildirdi. Bakan, "Bu yıl buğday rekolte tahminimiz 21 milyon ton. Diğer ürünlerde de bizi zora sokacak ya da endişelenmemizi gerektirecek rekolte düşüklüğü beklemiyoruz" açıklamasında bulundu. SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ NE İÇERİYOR? Muhalefet ve hayvanseverlerin tepkisine neden olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. 17 maddelik teklifte en fazla tepki çeken başlık sokak hayvanlarına yönelik "ötanazi" uygulamasının yer aldığı 5'inci maddeydi.

REKLAM Söz konusu maddede yer alan "ötanazi" ifadesi komisyon görüşmeleri sırasında AK Parti'nin verdiği önerge ile teklif metninden çıkarılmıştı. Bunun yerine, 2010 yılında yasalaşan ve "ötanazi" kavramının da yer aldığı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'uncu Maddesi'nin 3. Fıkrası'na atıf yapılmıştı. Atıf yapılan maddede, ötanazinin hangi gerekçelerle ve kimler tarafından uygulanacağı açıkça belirtiliyor. Buna göre, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalıklarda akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ve davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekimin onayı ile ötanazi yapılabilecek.

Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekimin gözetiminde gerçekleştirilecek. Teklifle ayrıca "yakala-kısırlaştır-sal" metodu "Yakala-Kısırlaştır-Tut/Sahiplendir" olarak değiştiriliyor. REKLAM Buna göre, hayvan bakımevlerine alınan köpekler rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak. Bunun için belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakım evleri kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak. Belediyeler söz konusu barınakları oluşturmak amacıyla kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak.

Sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçesini kullanmayan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca hayvanı sokağa bırakanlara 60 bin lira, topladıkları hayvanları başka ilçe sınırlarına bırakanlara ise 50 bin lira para cezası verilecek. Teklifle, evcil hayvanlara yönelik dijital kimliklendirme süresi de uzatılıyor. Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.