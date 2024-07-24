Lahana çorbası, bebek maması, kahvaltıda tatlı, pamuk topu, dil bandı, mavi filtreli diyet! Bakın nasıl zarar veriyor!

Diyetler, kilo verme ve alma konusunda insanlara yardımcı olan beslenme programlarıdır. Her yıl milyonlarca insan ise hızlı ve kolay kilo vermek umuduyla çeşitli diyet programlarını uyguluyor. Ancak, bu diyetlerden bazıları sağlığa fayda sağlamak yerine ciddi zararlar verebiliyor. Haberimizde asla denenmemesi gereken tehlikeli diyetleri ve vücuda verdiği zararları derledik. İşte, uzak durulması gereken beslenme yöntemlerine dair detaylar...

Not: Bu listedeki tüm diyetler sağlığa çok zararlıdır bu yüzden hiçbiri önerilmemektedir ve asla denenmemelidir. Sağlık sorununuz olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz.