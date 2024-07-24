38'lik rekortmen Edin Dzeko!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 yenerken, mücadeleye Edin Dzeko damgasını vurdu. 3 gol atarak hat-trick yapan 38 yaşındaki Bosna Hersek'li yıldız, eski Galatasaraylı Shabani Nonda'nın rekorunu kırdı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
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Sarı-lacivertlilerde üç gol atarak hat-trick yapan Edin Dzeko, maçın kahramanı oldu.
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Bosna Hersek'li yıldız, 45+1'de penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirip Fenerbahçe'yi ikinci yarı öncesi ateşledi.
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İkinci yarının hemen başında bir kez daha sahne alan Dzeko, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
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Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise Lugano savunmasının yaptığı hatayı affetmeyen Dzeko, Szymanski'nin pasında klasına yakışır bir vuruşla golünü atıp hat-trick yaptı. Fenerbahçe bu golle skoru 3-2'ye getirdi.
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38 yaşındaki forvet, attığı 3 golle birlikte adını Türk futbol tarihine yazdırdı.
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Dzeko, Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.
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