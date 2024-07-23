Lugano - Fenerbahçe: 3-4 (MAÇ SONUCU)

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederek tura göz kırptı.

DZEKO'DAN HAT-TRICK!

Maça hızlı başlayan İsviçre ekibi 4. dakikada El Wafi'nin kafa golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler bu gole 45+1'de Edin Dzeko'nun penaltı golüyle yanıt verdi ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi. Bosna Hersek'li yıldız, ikinci yarının ilk saniyelerinde bir kez daha sahneye çıkarak şık bir vuruşla Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Lugano 64'te Bislimi ile beraberliği yakaladı: 2-2. Fenerbahçe'de maçın kahramanı kaptan Dzeko, 67'de savunmanın büyük hatasını affetmedi; kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti: 2-3. 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu ceza sahası dışından müthiş vuruşuyla turun kapısını araladı: 2-4. Lugano'da 90+4'te fileleri havalandıran Valenzuela skoru belirledi: 3-4. RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

3. eleme turu için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, Lugano ile rövanş maçını 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynayacak. Sarı-lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille ile eşleşecek. MOURINHO GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıktı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başındaki ilk resmi maçında galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler de böylece, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başlamış oldu. REKLAM MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi. 36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2. 67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. 74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4. 90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4. Stat: Arena Thun Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz) Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Dk. 80 Mahmoud), Bislimi (Dk. 72 Dos Santos), Doumbia, Cimignani (Dk. 61 Mai), Bottani (Dk. 72 Mahou), Aliseda (Dk. 72 Przybylko) Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 68 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Szymanski, Tadic (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu), Kent (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun) Goller: Dk. 4 El Wafi, Dk. 64 Bislimi, Dk. 90+4 Valenzuela (Lugano), Dk. 45+1 (Penaltıdan), 46 ve 67 Dzeko, Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 18 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+3 Tadic, Dk. 70 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 29 El Wafi, Dk. 59 Papadopoulos, Dk. 69 Bottani, Dk. 71 Grgic, Dk. 77 Zanotti (Lugano)