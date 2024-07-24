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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mehmet Ayan yazdı: Kadıköy'e bekleriz - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Kadıköy'e bekleriz

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 yenerek tur için avantaj yakaladı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, karşılaşmayı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 00:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:09
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        • 1

          4. dakikadaki golün sonrasında yaşanan şaşkınlık 25'lere kadar sürdü. Suni çim, Fenerbahçe'nin oyuna girmesine engel oluyordu adeta. Topla buluşmak, oyun üretmekte zorlandı sarı-lacivertliler. Oyunun her yerinde kalite farkı ekibimiz lehine bariz görülse de ritm bulmak adeta mümkün olmuyordu.

        • 2

          Çağlar, Tadiç, Fred organizasyonu ile 30.dakika bulunan pozisyon ve birkaç dakika sonra Symanski'nin direkte patlayan topu oyunun bize döndüğünün işaretiydi.

        • 3

          İlk yarı biterken kazanılan penaltı, ikinci yarı başındaki BALKAN ORGANİZASYONU'ndaki harika gol ile nefes alınmıştı. 60'lara kadar pozisyon bulamayan Lugano 2-2'yi bulunca acaba oyunun paradigması olumsuz yönde değişir mi diye düşünmeye fırsatımız olmadan 3-2'yi bulduk.

        • 4

          Maçın etkili isimlerinden Symanski'nin ön alandaki pas arası ve asistiyle maç bize net bir biçimde dönmüştü. Ferdi ile bulunan 4. gol ve hocanın tüm hücreleri ile sevinci, sadece bir golü anlatmıyordu bize. Mou'nun vaat ettikleri Türkiye ligi ile sınırlı değil; olmasa gerek!

        • 5

          4-3 biten maçta kuşkusuz verilen birkaç pozisyon hoca tarafından not edilmiştir. Bu akşamki 11'e Maximin'in ve El-Nesyri'nin geleceğini unutmayalım. Elbette ki İrfan, Ferdi, Mert, İsmail ana oyuncular...

        • 6

          Tadiç ve Dzeko'yu bu takıma ideal 11'e koymak tatlı bir telaş olacak hoca için. İlk 20 dakika dışında Kuruniç sırıtmadı. Fred ile Szymanski adeta "8 ile 10 numarayı bizden kimse alamaz" diye bas bas bağırıyor.

        • 7

          38 yaş 128 gün ile Dzeko'nun performansı saygı duyulacak cinsten... Tadiç akşamın keyif verenlerindendi. Geçen sene bu formayla neredeyse hiç resmi maç oynamayan Kent'e hoca pek güveniyor. Savunma hattındaki birkaç pozisyon hatası ise birlikte oynayarak giderilecek cinsten. Ferdi Kadıoğlu'nu övecek kelimeler tükeniyor.

        • 8

          Kadıköy'de de şölen sürer.

          Lille ile eşleşme bundan güç olacak.

          Fenerbahçe de bundan güçlü...

        • 9
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