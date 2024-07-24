Mehmet Ayan yazdı: Kadıköy'e bekleriz

Maçın etkili isimlerinden Symanski'nin ön alandaki pas arası ve asistiyle maç bize net bir biçimde dönmüştü. Ferdi ile bulunan 4. gol ve hocanın tüm hücreleri ile sevinci, sadece bir golü anlatmıyordu bize. Mou'nun vaat ettikleri Türkiye ligi ile sınırlı değil; olmasa gerek!