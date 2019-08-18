E Kayıt (elektronik) işlemleri başladı. YÖK, e-kayıt sisteminin dün erişime açıldığını bildirdi. Üniversite öğrencileri e kayıt ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden internet üzerinden kolaylıkla yapabilecek. E devlet üzerinden erişime açılan kayıtlar bugün itibariyle başladı. Peki, e kayıt nasıl yapılır? Üniversite E kayıt ne zaman bitiyor? İşte Üniversite kayıt sorgulama...

ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL YAPILIR?

E-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresine tıklayarak, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e devlet'e girerek işlemlerini kolayca halledebiliyorlar.

E KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların “E-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.

DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.

E KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?

E-kayıt yapmak isteyen öğrenciler 21 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri