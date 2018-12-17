Universitario Sucre: 2 - Guabira: 1 (Maç sonucu)

Universitario Sucre ile Guabira Bolivya Premier Lig Clausura mücadelesinde karşılaştı.Universitario Sucre takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Ivan Brun, Jorge Cuellar, Camilo Rios, Dustin Maldonado, Rodrigo Borda, Carlos Balsera, Jorge Andia, Jose Sardon, Ivan Vidaurre, Adriel Sanchez, Federico MinoGuabira maça şu 11'le başladı: Jairo Cuellar, Oscar Anez, Ezequiel Michelli, Luis Hurtado, Nelson Amarilla, Juan Galvez, Jefferson Ibanez, Mateo Zoch, Marcelo Aguirre, Diego Hoyos, Jose Castillo17. dakikada konuk takım, Luis Hurtado ile skoru 0-1 yaptı. Ev sahibi 21. dakikada Jorge Cuellar ile 1-1 beraberliği yakaladı. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. İlk yarıda Guabira oyuncuları Nelson Amarilla, Luis Hurtado sarı kartla cezalandırıldı. 90. dakikada Jorge Andia, Universitario Sucre adına ikinci golü attı.Guabira oyuncusu Marcelo Aguirre ile Universitario Sucre oyuncusu Oscar Baldomar sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Maçın 2. yarısında Universitario Sucre takımında Dustin Maldonado oyundan çıkarken Oscar Baldomar mücadeleye dahil oldu, Guabira takımında ise Daniel Febles, Juan Montenegro, Jorge Lovera girerken Luis Hurtado, Jose Castillo, Mateo Zoch çıktı. Karşılaşma 2-1 tamamlandı.İddaa 511 koduyla açtığı bu maçta Universitario Sucre kazanır bahsine oynayanlara 1.40 oranını kazandırdı.Universitario Sucre son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 yenilgi almış oldu. Guabira ise 1 galibiyet, 4 yenilgilik performansa sahip.