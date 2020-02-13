Unilever obezite ile mücadele için küçük çocuklara yönelik dondurma reklamlarına son verdi

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Gıda ve kozmetik devi Unilever, obeziteyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla küçük çocuklara yönelik yiyecek, içecek ve dondurma reklamları ile pazarlamasını durdurma kararı aldı.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, Unilever, "çocukluk obezitesini bu yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri" olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) endişelerini paylaştığını söylüyor.

Merkezi Rotterdam'da bulunan İngiltere-Hollanda ortaklığındaki şirket, reklamlar için 12, sosyal medya için de 13 yaş sınırlaması getirdi. Unilever, obeziteyle mücadele amacıyla küçük yaştaki çocukları hedef kitle kapsamından çıkarma kararı aldı.

Şirket, çocuklara yönelik reklamlarda çizgi film karakterlerinin kullanımına sınırlama getirecek. Nüfuz sahibi, sosyal medya yıldızı ve diğer ünlülerle çalışmaya son verecek.

Bir süre önce ürettiği dondurmalarda kalori ve şeker miktarını azaltma kararı alan Unilever, çocuk dondurmalarında 110 kalori ve 12 gram şeker kullanıyor.

Şirket, reklam ve pazarlama durdurma kararını da ilk olarak Magnum ve Roket gibi dondurma markaları için hayata geçirecek. Ardından uygulama, diğer gıda ürünleri için yaygınlaştırılacak.

Unilever, bu tür adımların çocuk obezitesinin önlenmesine katkı sağlayacağı görüşünde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında 5-19 yaş aralığındaki 124 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya kaldı. 213 milyon çocuk da aşırı kilo sorunu yaşadı.

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