Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 can kaybı, 1047 yaralı

REKLAM advertisement1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemler ve denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti;

"Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı."