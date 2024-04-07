Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 can kaybı, 1047 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin birinci günü kaza bilançosunu açıkladı. 6 Nisan 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede 651 trafik kazası meydana geldiği bilgisini aktaran Yerlikaya, "Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı." ifadesini kullandı. Yerlikaya, bu süreçte 411 bin 588 aravın denetlendiğini, 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemler ve denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti;
"Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı."