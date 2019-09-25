Unifree yönetimine üst düzey atama

Türkiye seyahat perakendesini İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açan Unifree’nin İstanbul’daki ticari operasyonlarını, sektörün dünya çapında deneyimli isimlerden biri olan Ian Foster yönetecek. Foster, Unifree’nin Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak. Dünyanın önde gelen duty free perakende şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan ve uluslararası birçok havalimanında ticari operasyonları başarıyla yürüten Ian Foster, yeni görevi kapsamında Unifree Duty Free’nin İstanbul’daki tüm perakende operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak. Unifree Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Commercial Officer) Ian Foster, “Hem Türkiye’de hem de Unifree çatısı altında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’deki seyahat perakendesi dinamiklerini, geleneksel duty free mağazacılığı anlayışının ötesine geçerek yeniden yorumlayacak ve dünya çapında markalarla büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

FOSTER'İN KARİYERİ

Birleşik Krallık’taki lisans eğitiminin ardından Cumbria Üniversitesi’nde Liderlik ve Sürdürülebilir İşletme konusunda MBA yapan Ian Foster, iş hayatına perakende mağazacılığında başladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Foster, Louis Vuitton Moët Hennessy grubunun ABD operasyonlarında görev aldı ve kısa süre sonra grubun ABD Perakende Bölge Direktörlüğü’nü üstlendi. Foster, LVMH’nin üst yönetiminde geçirdiği 14 başarılı yılın ardından dünyanın en büyük duty-free işletmecilerinden Dufry’ye ‘Global Pazarlama Grup Yöneticisi’ olarak transfer oldu. Sonrasında üstlendiği Global Perakende Grup Başkanlığı da dahil şirkette geçirdiği toplam 10 yıllık görev dönemi boyunca Foster 63 ülkede 370 havalimanındaki Dufry operasyonlarını yönetti. Ian Foster, Haziran 2019 tarihinde dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’ndaki duty free alanlarının işletmesini üstlenen ve Almanya merkezli Heinemann’ın ortaklığı olan Unifree’ye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Commercial Officer) olarak atandı.