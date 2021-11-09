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UniCredit Yapı Kredi'deki yüzde 20'lik payının çoğunu Koç Holding'e satacak.

Koç Holding'den KAP'a gönderilen bildirimde UniCredit'in Yapı Kredi hissesi satmaya karar vermesi durumunda Holding'in ön teklif verme hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit'e ait YKB sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin kararımız Unicredit'e iletilmiştir. YKB paylarının devir bedeli, taraflarca 30.11.2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Buna göre Koç Holding Yapı Kredi'nin yüzde 18'lik payı için 3 milyar 494 milyon lira ödeyecek. Yapılan anlaşma dünkü kapanışa göre yüzde 24 iskontolu oldu.

PAYI YÜZDE 50'Yİ AŞIYOR

Açıklamada ayrıca işlem sonrasında Koç Holding'in Yapı Kredi sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen yüzde 50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için Yapı Kredi'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğunun doğacağını ve bu kapsamda kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulacağı belirtildi.

Son hisse devri öncesi Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak bankadaki payı yüzde 49.99 idi. Yüzde 2'lik payın borsada işlem görmeye başlamasıyla Yapı Kredi'nin halka açıklık oranı da yüzde 30.3'den yüzde 32.3'e yükselecek.

Açıklamada, payların devrinin tamamlanmasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve SPK dahil yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınmasına tabi olduğu vurgulandı.​​​​​​​

Hisse devri öncesinde Yapı Kredi'nin ortaklık yapısı:

2002'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

İtalya'nın en büyük bankası olan UniCredit Koç'un finanas şirketlerinin çatı şirketi olan Koç Finansal Hizmetler'e 2002 yılında ortak olmuştu. Koç-UniCredit ortaklığı 2006 yılında ise Yapı Kredi'nin sahibi oldu. Böylece UniCredit Türk bankalarındaki ilk büyük yabancı ortak olmuştu.